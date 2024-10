All'aeroporto di Brindisi

Un incidente ha interrotto il decollo di un volo Ryanair all’aeroporto del Salento a Brindisi, dove una forte fiammata ha coinvolto il motore destro dell’aereo durante la fase di allineamento in pista. Erano le 8:35 quando l’equipaggio ha disposto l’evacuazione d’emergenza dei 184 passeggeri a bordo, utilizzando gli scivoli gonfiabili. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma tutti i voli in arrivo e in partenza sono stati sospesi per permettere le verifiche di sicurezza.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

A seguito dell’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la pista e il velivolo. Le operazioni di raffreddamento del motore e di controllo della pista hanno richiesto la sospensione temporanea dell’attività aeroportuale, con la chiusura dello scalo pugliese per diverse ore. La società Aeroporti di Puglia ha comunicato che i passeggeri sono stati assistiti e trasferiti nell’aerostazione senza ulteriori disagi.

Chiusura dello scalo e riapertura in tempi rapidi

L’aeroporto del Salento è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore, mentre si effettuavano le operazioni di controllo e ripristino. “L’efficace coordinamento tra il personale aeroportuale e le forze dell’ordine ha permesso la riapertura dello scalo in tempi rapidi”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Il volo Ryanair era diretto a Torino, e la prontezza dell’intervento ha garantito la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.

Commissione trasporti sollecita chiarimenti sulla sicurezza Ryanair

L’incidente ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sicurezza dei voli Ryanair, compagnia già coinvolta in altri episodi recenti. A seguito dell’accaduto, il Vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, Andrea Caroppo, insieme ad altri membri della commissione, ha chiesto un’audizione urgente dei vertici ENAC. Caroppo ha sottolineato come Ryanair, il principale vettore in Italia, sia stata protagonista di una serie di incidenti negli ultimi mesi, tra cui l’esplosione dei pneumatici durante l’atterraggio a Bergamo solo due giorni fa.

Una rete aeroportuale efficiente per fronteggiare le emergenze

In merito alla gestione dell’emergenza, Vasile ha evidenziato l’importanza di una rete aeroportuale moderna e ben organizzata, sottolineando che la Puglia dispone di una struttura in grado di far fronte a situazioni di elevata criticità, garantendo sicurezza e operatività ai passeggeri. Nonostante la chiusura temporanea, l’interoperabilità tra gli scali pugliesi ha consentito di ridurre i disagi per i viaggiatori.