FIMI: Massimo Pericolo debutta in testa alla classifica degli album

Rino Palmeri di

03/04/2021

Nella classifica di vendita ufficiale degli album diffusa dalla FIMI al primo posto c’è Solo tutto del rapper Massimo Pericolo. Madame mantiene il secondo posto e i Maneskin retrocedono al terzo. Ma ecco i primi 10 posti della classifica FIMI che rileva i dati della settimana che va dal 26 marzo al 1° aprile: Solo tutto di Massimo Pericolo Madame di Madame Teatro d’ira – Vol I dei Maneskin Il ragazzo d’oro – 10 anni dopo di Gue Pequeno Obe di Mace Justice di Justin Bieber Future nostalgia di Dua Lipa Plaza di Capo Plaza Malifesto di Malika Ayane Gemelli di Ernia Continua il successo di Musica Leggerissima Tra i singoli, invece, continua la corsa di “Musica leggerissima” di Colapesce Dimartino che continua a mantenere la prima posizione – è prima anche nella classifica delle canzoni più passate in radio, confermandosi come la canzone preferita dell’ultimo Sanremo. Il secondo posto della classifica dei singoli è per “Voce” di Madame e il terzo “Chiamami per nome” di Fedez e Francesca Michielin.

