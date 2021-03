Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima” è disco di platino

primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione.

“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino è il primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione di Disco di Platino.

Il disco di platino arriva a pochi giorni dall’ultima release del duo di cantautori. Il 19 marzo è uscito I Mortali², repack dell’album dell’anno scorso.

Un doppio album che contiene anche dieci nuove tracce, tra cui Musica Leggerissima, la cover di Povera Patria presentata sul palco dell’Ariston e la title track (inedita) I Mortali. A completare la tracklist, anche un adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull (dal titolo Nati per Vivere) e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo, riproposti in versione inedita: Copperfield, Non Siamo gli Alberi, Totale, I Calendari, Amore Sociale e Decadenza e Panna.

