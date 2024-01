In provincia di Venezia

A Venezia molti utenti stanno ricevendo bollette del gas incredibilmente elevate dopo la scadenza delle loro offerte. Un caso emblematico è quello di un’anziana di 80 anni di Martellago, che ha visto la sua bolletta del gas salire a 1.600 euro, rispetto ai 263 euro dell’anno precedente.

La situazione è tanto più sorprendente considerando che l’anno scorso faceva più freddo. Questa volta, però, Enel ha preso l’iniziativa di contattare Adico, l’associazione dei consumatori di Mestre, per rivedere l’importo della bolletta. Questo intervento è visto come un segno positivo e potrebbe rappresentare un precedente importante per altri clienti nella stessa situazione. Adico ha comunicato di aver ricevuto numerose chiamate e richieste di assistenza da parte di utenti veneziani e mestrini che si trovano ad affrontare bollette esorbitanti, spesso dovute alla scadenza di promozioni che li avevano protetti dai rincari del 2022.

Gli aumenti

Molti utenti si sono ritrovati senza un’offerta protettiva nella seconda metà del 2023, con conseguenti aumenti significativi nelle tariffe del gas. Per esempio, la pensionata di Martellago ha visto la tariffa del gas al metro cubo più che quadruplicare. Di solito, i fornitori sono tenuti a informare i clienti con qualche mese di anticipo sulla fine delle offerte promozionali, ma possono farlo con una comunicazione scritta non obbligatoria tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. Di conseguenza, molti utenti dichiarano di non aver mai ricevuto informazioni sulla scadenza dell’offerta, rendendo difficile contestare le loro affermazioni. Questo problema non riguarda solo Enel ma anche altri fornitori.

Il caso di un’associata che ha ricevuto una bolletta da 2.400 euro contro i soliti 600 euro è particolarmente preoccupante. Sebbene la sua protesta non sia andata a buon fine, le è stata offerta una nuova tariffa per i consumi futuri. Tuttavia, la confusione persiste poiché la stessa azienda le ha inviato due lettere con offerte diverse…