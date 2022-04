Intanto veicoli militari russi avvistati al confine con la Finlandia

Entro poche settimane la Finlandia deciderà se candidarsi o meno per entrare a far parte della NATO. Lo ha dichiarato oggi, mercoledì 13 aprile, il primo ministro Sanna Marin cheha spiegato: “Ci sono diverse prospettive per candidarsi per l’adesione alla NATO o per non candidarsi e dobbiamo analizzarle molto attentamente. Ma penso che il nostro processo sarà abbastanza veloce, entro poche settimane”. La Finlandia, lo ricordiamo, condivide un lungo confine con la Russia a est.

Anche la Svezia sta rivedendo la sua politica di sicurezza e una risposta all’adesione o meno alla NATO arriverà verso la fine di maggio. Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha affermato che è importante condurre un’analisi approfondita: “Ci sono ovviamente pro e contro nell’essere un membro della NATO poiché ci sono pro e contro di altre scelte di sicurezza. Da membro della NATO, infatti, puoi godere della sicurezza ai sensi dell’articolo 5”, cioè quello che impegna ogni membro ad attaccare se un altro venga aggredito, “ma anche un alto senso di responsabilità nei confronti di altri Paesi”.

Tornano a Sanna Marin, la finlandese ha affermato che “non credo che le relazioni con il nostro vicino possano mai tornare come erano prima”, ricordando l’importanza di lavorare di concerto con i partner dell’Unione Europea sui temi della difesa, perché “una larga maggioranza dei Paesi membri dell’Unione europea fa anche parte della Nato”.

Marin ha, poi, messo in evidenza lo stretto rapporto di sicurezza tra Finlandia e Svezia. La Finlandia “prende le proprie decisioni in autonomia”, ma sarebbe importante se una scelta come quella di entrare nell’Alleanza atlantica venisse fatta nello stesso momento”, ha detto la prima ministra di Helsinki. E ancora: “La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con la Russia e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo”.

E il Cremlino? C’è un video, verificarto da Sky News, che mostra veicoli militari russi vicino al confine con la Finlandia. Il filmato mostra lo spostamento di attrezzature militari, compresi i sistemi di difesa costiera. Un avvertimento?