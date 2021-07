Lo showman siciliano è stato vicino al feretro della regina della televisione

Il programma televisivo più visto della prima serata di ieri, giovedì 8 luglio, è stata la replica della puntata di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà e Fiorello, trasmessa da Rai3, che ha raccolto davanti al video 2.571.000 telespettatori pari al 13.7% di share.

E sempre ieri sera, Rosario Fiorello è stato vicino al feretro di Raffaella Carrà in Campidoglio, nella Sala della Promoteca. Commosso, lo showman siciliano ha accolto i presenti e i colleghi, come Renato Zero. Si è messo, quasi, anche a scherzare, ripetendo: «Eccola, eccola la Regina».

Proprio su Fiorello, la Carrà ha detto: «È fantastico, riesce a fare spettacolo senza bisogno di copione e improvvisando. Con lui è come fare una partita a tennis, rispondi con un dritto teso alla sua battuta e poi se vuoi fai pure a rete e gli tiri un colpo smorzato, ma lui ci arriva sempre. Io a Fiorello voglio veramente bene, sei unico Fiore».

Oggi, nel giorno dei funerali, presso la chiesaa di Santa Maria in Ara Coeli, presenti molte personalità della televisione, come Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

La cerimonia funebre è terminata con un applauso lunghussimo: il feretro ha lasciato la basilica e tante le persone che hanno assistito alla funzione dal maxi schermo allestito in piazza del Campidoglio e che hanno anche intonato le canzoni della regina della televisione.