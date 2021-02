È successo a Firenze

A Firenze un ladro ha provato a rubare da un negozio di indumenti.

un ladro ha provato a rubare da un negozio di indumenti. Se n’è accorto l’addetto alla sicurezza e lo ha bloccato.

Il ladro, però, gli ha morso la mano. Era positivo al coronavirus.

Un uomo ha provato a rubare 400 euro di abiti da un negozio di Firenze. Il vigilante se n’è accorto e il ladro gli ha morso la mano.

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia e, portato in ospedale perché troppo agitato, è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19.

Protagonista della vicenda, che è avvenuta ieri pomeriggio, giovedì 4 febbraio, è un 23enne che è stato beccato da un vigilante mentre stava tentando di rubare alcuni abiti (tra cui magliette e mutande) da un negozio di abbigliamento nella zona di via Dalmazia, vicino al centro storico del capoluogo toscano. Valore totale del bottino: 435,89 euro.

Il ladro, dopo essere stato bloccato dall’addetto alla sicurezza, gli ha morso la mano. Nonostante ciò, però, il vigilante è riuscito a bloccare il 23enne.

Portato, come scritto in ospedale perché il ragazzo era in uno stato di estrema agitazione, da prassi è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19.