È successo negli Stati Uniti d'America

Un uomo di 42 anni, John Place, originario della Florida (USA), è ricoverato in ospedale con il coronavirus dopo essere stato contagiato dal figlio 21enne, uscito con un amico positivo al Covid-19.

Ne dà notizia NBCNews.com.

Il 42enne si è ammalato gravemente il giorno dopo la festa del papà – che negli USA si festeggia il 21 giugno – ed è stato attaccato a un ventilatore dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate. La moglie, Michelle Zymet, ha raccontato che il marito, seppur resta in ospedale, respira in maniera autonoma.

La donna ha detto: «È stato difficile. Sono qui a casa. Non possiamo uscire di casa. Non possiamo vederlo, Non possiamo stare con lui». Ha raccontato che l’intera famiglia, compresi la figlia di 6 e il figlio di 14, sono risultati positivi al Covid-19, tutti infettati dopo che il fratello maggiore, il figliastro della donna, si è ammalato in seguito a un’uscita con un amico che era a sua volta contagiato.

La donna ha raccontato di avere supplicato il 21enne a non uscire perché preoccupata per le eventuali conseguenze (negli USA ci sono stati 77mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, nuovo record), soprattutto in considerazione del fatto che il padre è diabetico, ovvero uno dei fattori di rischio per l’aggravamento dell’infezione, oltre che obeso.

Michelle Zymet ha deciso di raccontare questa storia tramite un video su Facebook: «Le generazioni più giovani proprio non capiscono. A loro non importa, non pensano. Nostro figlio è stato rinchiuso per un po’ e quando è stato comunicato che si poteva tornare fuori, ha subito deciso di uscire con i suoi amici. Stiamo provando ad aprire gli occhi a tutti quelli che non indossando la mascherina, non si lavano le mani spesso e non rispettano il distanziamento sociale perché mettono a rischio anche la vita dei loro familiari».

La donna ha affermato che il figlio maggiore ha cominciato a sviluppare i sintomi poco dopo l’uscita con gli amici e inizialmente pensava di avere un banale raffreddore. Non ha detto alla sua famiglia che fosse malato. Quando, però, il 14enne ha cominciato a sentirsi male, il 21enne ha raccontato di essere uscito con un amico positivo al coronavirus. Ora il padre è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono serie.