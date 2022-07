Dramma in Florida (USA)

Dramma a Live Oak, in Florida. Tre bambini sono morti dopo che accidentalmente sono rimasti intrappolati in un congelatore mentre giocavano all’aperto. Ne dà notizia Fox News. La drammatica notizia è stata riportata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Suwannee.

I piccoli di 1, 4 e 6 anni stavano giocando in cortile quando, “per ragioni sconosciute, si sono messi all’interno di un congelatore a pozzetto” che non era stato portato in casa né acceso.

Una donna adulta, le cui generalità non sono state diffuse dall’ufficio dello sceriffo, non si trovava sul posto quando i bambini stavano giocando ma, poco prima dell’incidente, era entrata in casa per utilizzare il bagno. “Quando la donna è tornata nel cortile, non riuscendo a trovare i bambini, ha svegliato l’altra donna adulta che era in casa, che stava dormendo prima di cominciare un turno di notte. Insieme hanno cominciato a perquisire la proprietà e una casa adiacente vuota”.

Le due donne hanno poi scoperto i bambini, che non respiravano, quando hanno aperto il congelatore circa 30-40 minuti dopo avere cominciato la ricerca. Hanno subito allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare. I piccoli sono stati poi trasportati in un ospedale dove, però, sono stati dichiarati i decessi.

“Quando i bambini sono entrati nel congelatore e il coperchio si è chiuso, sono rimasti intrappolati, senza alcuna possibilità di aprirlo”. La polizia indaga ma la diinamica del tragico incidente è chiara.