È successo negli Stati Uniti d'America

Un bambino di 7 anni ha salvato il padre e la sorella di 4 anni. Ha nuotato fino a riva e ha chiesto aiuto dopoché i due familiari erano stati trascinati dalla forte corrente. È successo in Florida, negli Stati Uniti d”America, lo scorso fine settimana.

Il padre, Steven Poust, ha raccontato a una stazione televisiva locale di avere ancorato la sua barca nel fiume St. Johns per pescare mentre i suoi figli giocavano.

Il bambino, di nome Chase, ha detto che la corrente era troppo forte per permettere alla sorella Abigail di aggrapparsi all’imbarcazione e si è lasciato andare per stare con lei. Solo la bambina indossava un giubboto di salvataggio. «Ho avuto molta paura», ha affermarto Chase.

Il padre è poi saltato in acqua per afferrare Abigail, mentre Chase ha cominciato a nuotare verso la riva. Steven ha raccontato: «Ho detto ai miei figli che li amavo perché non ero certo di cosa sarebbe successo. Ho cercato di restare con entrambi ma, a un tratto, mi sono staccato e Abigail si è allontanata da me».

Chase ha continuato a nuotare, anche sulla schiena per non stancarsi: «La corrente stava andando nella direzione opposta rispetto alla barca e alla riva, quindi era molto difficile nuotare in quel modo». Gli ci è voluta un’ora per raggiungere la terraferma dove ha poi corso verso la casa più vicina per chiedere aiuto.

I soccorsi hanno così trovato sia il padre che la sorella, a circa un chilometro di distanza dall’imbarcazione.

Secondo Eric Prosswimmer dei vigili del fuoc né il bambino di 7 anni né il padre avrebbero dovuto indossare obbligatoriamente un giubbotto di salvataggio. La legge si applica ai bambini di età pari o inferiore a 6 anni per un’imbarcazione di lunghezza inferiore a 8 metri.