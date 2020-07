In Veneto è stato registrato oggi un aumento dei casi positivi al coronavirus rispetto agli scorsi giorni: 21 in più nelle ultime 24 ore. Ciò è stato dovuto soprattutto a un focolaio che è stato scoperto a Vicenza.

Inoltre, c’è stata un’altra vittima che ha portato il totale dei decessi per Covid-19 di 2.003. Almeno, però, c’è stato il calo delle terapie intensive, dove si trovano 8 pazienti (-2), e dei ricoverati nei normali reparti Covid, dove ci sono 172 (-20) pazienti, di cui 20 ancora positivi.

A proposito del focolaio scoperto ieri a Vicenza, il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto: «Sono stato informato immediatamente dal Dipartimento Prevenzione del focolaio di Covid di Vicenza e sto seguendo nei minimi dettagli la questione. Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi, per fortuna pochi, e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi».

Come riportato su VicenzaToday.it, il focolaio riguarderebbe persone che gravitano attorno ad un’azienda con più di 100 dipendenti con sede a Pojana Maggiore e tutto sarebbe partito da un dirigente rientrato nei giorni scorsi da un viaggio d’affari in Bosnia. Le persone in isolamento sarebbero 30.