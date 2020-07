Focolaio di Covid19 in Piemonte: 6 nuovi casi in provincia di Cuneo

08/07/2020

Altro focolaio di coronavirus in Italia. Stavolta è stato scoperto in provincia di Cuneo, nell’area del Saluzzese. Sei i casi positivi a Pagno, comune di poco meno di 600 abitanti. Tra di essi c’è anche il sindaco Nico Giusiano. Tutti i contagiati sono asintomatici. Il Covid-19 sarebbe stato trasmesso in occasione di una cena ristretta tra alcuni amici in un paese del Saluzzese cui ha partecipato anche il primo cittadino. Giusiano, come si legge su La Stampa, ha affermato: «Sto bene e stanno bene anche tutte le altre persone risultate positive. Sono asintomatico, ma temo che possano esserci altri contagi in paese, perché mancano gli esiti di alcuni tamponi, eseguiti nelle ultime ore. Nel corso dei mesi precedenti abbiamo avuto un solo caso, ora sei in un colpo solo. Spero che il paese ne esca presto. Mercoledì scorso avevo eseguito il test sierologico, assieme agli altri volontari Aib della squadra di Pagno. L’esito era stato negativo. Probabilmente in quel momento non erano ancora trascorsi i giorni di incubazione del virus». «Appena ho saputo della possibilità di contagio – ha aggiunto Giusiano – ho rispettato l’isolamento nella maniera più assoluta. Per fortuna i figli non sono in casa, ma in vacanza. Ora mi attendono almeno 15 giorni di isolamento. Sono preoccupato per il mio lavoro: la mia officina è rimasta chiusa due mesi nel lockdown, ora un nuovo stop». Infine, l’appello ai suoi concittadini: «Continuare a rispettare le norme per il contrasto alla diffusione del virus. La battaglia sanitaria non è finita».

