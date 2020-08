È successo a Milano

Torna il coronavirus nelle residenze per anziani. A Milano, alla RSA Quarenghi, sono risultati positivi al tampone 21 ospiti e un operatore sanitario.

A riportare la notizia è stato Il Giorno che ha spiegato che soltanto uno dei contagiati presenta sintomi e proprio a causa di questa persona è stato fatto il tampone, risultato positivo. Immediatamente è stato eseguito a tutti gli utenti della struttura (oltre 120) e al personale ed è così che si è scoperto il focolaio di coronavirus.

Dei 21 positivi la metà sono già stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto, mentre l’operatore è stato messo a riposo. Coopselios, che gestisce la struttura, ha affermato: «La situazione è gestita e monitorata quotidianamente dal personale sanitario e socio-assistenzale dell’ente gestore nel rispetto delle procedure e dei protocolli in essere».