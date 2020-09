La maggioranza è asintomatica

A Trento è stato individuato un focolaio di coronavirus. Si trattano di 24 persone che lavorano in un’azienda di lavorazione della carne, risultate positive al tampone.

Stando all’Azienda Sanitaria di Trento, i positivi sono tutti di età inferiore ai 50 anni e la maggioranza non manifesta sintomi. Solo tre o quattro, invece, presenta sintomi «lievi o sfumati». Sono stati predisposti ulteriori accertamenti epidemiologici ed effettuati tamponi a conoscenti e parenti dei positivi.

In Alto Adige, invece, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 10 nuovi casi positivi ed effettuati 1.048 tamponi. Resta invariato il numero di pazienti, ovvero 6 nei normali reparti ospedalieri e 2 in reparti di terapia. Sono invece 1.450 le persone in isolamento domiciliare (delle quali 201 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).