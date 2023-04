Nel Foggiano

C’è stato ieri, domenica 16 aprile, un tragico incidente stradale nelle campagne di Stornarella, nel Foggiano, in Puglia: due le vittime.

Una Ford Focus è uscita di strada per cause ancora da accertare e si è andata a schiantare contro un palo dell’alta tensione. L’impatto violento ha causato la rottura dell’automobile in due parti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ma al momento non sono ancora state fornite le generalità delle vittime ma dovrebbero essere due cittadini dell’est Europa di 18 e 27 anni.

I due uomini sono deceduti sul colpo: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarli da parte degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

È salito a quindici il numero delle vittime della strada registrate nel Foggiano, dall’inizio dell’anno.