“Un ceffone davanti agli studenti”: la scuola reagisce dopo l’aggressione

Un padre entra in aula durante l’orario di lezione e schiaffeggia un docente davanti agli studenti: è accaduto venerdì scorso, 13 febbraio, a Foggia, all’Istituto professionale Luigi Einaudi. Il professore di lingue e letterature straniere, dopo aver rimproverato una studentessa di 14 anni, è stato colpito al volto e trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, dove i medici hanno refertato sette giorni di prognosi.

Dal rimprovero alla violenza in aula

Un richiamo disciplinare in classe, una telefonata immediata al padre e l’arrivo dell’uomo a scuola nel giro di poco tempo. Secondo le ricostruzioni fornite dal personale scolastico e confermate dall’intervento delle forze dell’ordine, il docente aveva ripreso la studentessa 14enne, iscritta al primo anno. La ragazza ha chiamato il padre per lamentarsi del rimprovero. L’uomo si è presentato davanti ai cancelli dell’istituto e ha eluso la sorveglianza approfittando dell’apertura momentanea della porta per l’ingresso di un altro genitore.

Come è stato possibile entrare nell’istituto

L’accesso all’istituto avviene normalmente tramite campanello. Il dirigente scolastico, Lanfranco Barisano, ha spiegato che il genitore ha sfruttato l’ingresso di un altro padre che stava prelevando il figlio. Nonostante la presenza di tre collaboratori scolastici nei corridoi, tra cui due donne, l’uomo ha raggiunto la classe e ha colpito il docente.

Le condizioni del docente e l’intervento sanitario

Il professore è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia per accertamenti. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate al volto. Non risultano complicazioni ulteriori al momento, ma resta l’impatto psicologico dell’aggressione avvenuta in presenza di una classe di minorenni.

Indagini in corso e possibili conseguenze legali

Dopo lo schiaffo, l’uomo si è allontanato rapidamente dall’istituto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di una Stazione del capoluogo dauno. L’identificazione formale dell’aggressore è in corso. L’episodio configura ipotesi di reato che potrebbero comportare conseguenze penali, anche alla luce del fatto che l’aggressione è avvenuta in un luogo pubblico e durante l’esercizio delle funzioni di un docente.

FAQ

Cosa è successo all’Istituto Einaudi di Foggia?

Un padre ha schiaffeggiato un docente dopo un rimprovero alla figlia 14enne.

Qual è la prognosi del professore?

Sette giorni, secondo il referto del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’aggressore è stato identificato?

Le indagini dei Carabinieri sono in corso.

La scuola aveva precedenti episodi simili?

No, secondo il dirigente non erano mai accaduti fatti analoghi.