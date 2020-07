È successo a Foligno (Perugia)

A Foligno, in Umbria, un bambino di due anni ha rischiato di morire soffocato. L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 17 luglio, nella tarda mattinata.

Stando a una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe ingerito del detersivo liquido concentrato. Portato in ospedale, come si apprende da PerugiaToday.it, il bimbo è stato prima intubato e stabilizzato dai medici di Pediatria e Rianimazione e poi trasferito in elisoccorso al Bambin Gesù di Roma.

Il piccolo è in gravissime condizioni a causa dell’ostruzione delle vie aeree superiori. I medici stanno provando a salvarlo.