Auto urta silos di mangimi e viene travolta, morti tre fratelli, tutti giovanissimi

Redazione di

07/04/2023

Dramma a Bertinoro, in provincia di Forlì – Cesena, dove un silos di mangimi di un’azienda agricola è crollato e ha travolto un’autovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo.

Si è appreso che le vittime erano tre fratelli di origine marocchina, due minorenni di 14 e 10 anni, e una ragazzina di 18.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 18enne era alla guida della vettura che avrebbe urtato uno dei sostegni del silos, pieno di mangime, facendolo crollare addosso all’auto nella quale erano a bordo i due fratellini. I tre ragazzini vivevano a Meldola (Forlì).

Come si apprende da Forlitoday.it, la 18enne aveva il foglio rosa, in procinto di prendere la patente.

Gessica Alegni, sindaca di Bertinoro, ha commentato: “Ho appreso con sconcerto di questa terribile tragedia e in questo momento il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Ho appreso che tra le vittime dell’incidente ci sarebbero anche dei minori e questo rende la vicenda ancor più dolorosa. Non potendo essere presente sul posto, sono in costante contatto con le forze dell’ordine intervenute, nell’attesa che vengano chiarite e accertate le cause all’origine del dramma”.