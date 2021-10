Il sisma preceduto da un forte boato

Terremoto nelle Marche.

Magnitudo 4.3, con profondità di 38 chilometri.

Il sisma è stato seguito da un altro di magnitudo 2.7.

Una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 4.3 alle 12.53, a 38 km di profondità, si è registrata con epicentro in provincia di Pesaro Urbino a 3 chilometri a nord di Montefelcino, comune di 2.500 abitanti.

La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l’hanno segnalata. Al momento non risultano segnalazioni di danni o di persone ferite. Il sisma è stato preceduto da un forte boato.

Tra i Comuni più vicini all’epicentro, oltre a Montefelcino, Serrungarina, Cartoceto, Mombaroccio, Isola del Piano, Saltara, Monteciccardo, Vallefoglia, Petriano, Fossombrone, Sant’Ippolito, Montemaggiore al Metauro e Montelabbate.

Tre minuti dopo, alle 12.56, c’è stata un’altra scossa, stavolta di magnitudo 2.7 e con epicentro Serrungarina, sempre in provincia di Pesaro e Urbino.

Stamattina, invece, alle 8.10, una forte scossa di terremoto è stata registrata anche in Albania, con magnitudo 4.4.