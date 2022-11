Tra i dispersi anche un neonato

“Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia“. Lo ha detto comunicato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nel corso dell’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. “Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili. Se è curato e protetto questo è il Paese più bello del mondo”, ha aggiunto.

Sono almeno tredici gli edifici crollati nella zona di Celario all’Ischia. Quasi tutti i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni e senza corrente elettrica. Un gruppo di turisti era rimasto bloccato all’interno dell’hotel Terme Manzi ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Nel comune di Casamicciola quattro auto si sono ribaltate e non si sa se c’erano persone a bordo.

I dispersi sono 13, tra cui anche un neonato.

Il Dipartimento della Protezione Civile, su Twitter, ha informato: “Continua ricerca dispersi, evacuazioni e assistenza popolazione in pericolo. Soccorsi resi complessi dalle condizioni meteo. Rinforzi in partenza da Pozzuoli. Team DPC in arrivo su isola per supporto alle autorità locali”.

Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare, ha dichiarato: “Ho appena sentito il sindaco del Comune di Ischia per esprimere anche ai suoi colleghi la vicinanza del governo nazionale. Seguiamo costantemente l’evoluzione della situazione dopo che il pluviometro presente sull’isola ha fatto registrare 120 mm di pioggia. Ciò che possiamo dire al momento è che una vasta frana a monte di Casamicciola ha invaso diverse abitazioni. Il numero complessivo dei dispersi è in via di definizione da parte del coordinamento della Prefettura, che è in collegamento anche con tutti i sindaci dell’Isola per l’evacuazione preventiva di altre famiglie. Ci sono difficoltà ad operare su un edificio segnalato. La macchina dei soccorsi si è messa in moto e sta operando nelle condizioni permesse dalla difficile situazione meteo”.