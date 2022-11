Almeno 4 auto finite in mare

Un nubifragio a Casamicciola, nell’isola di Ischia, ha causato una frana che ha travolto alcuni edifici. In mare sono finite anche delle auto, travolte dal fango: ce ne sono quattro, stando a quanto si è appreso, per le quali non si è potuto ancora accertare se ci fossero o meno persone a bordo.

Al momento, ci sono 13 dispersi. Inoltre, un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli: è rimastro travolto da una frana in piazza Maio, una delle zone più colpite di Casamicciola. All’ospedale sono arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori.

Enzo Ferrandino, il sindaco di Ischia, ha dichiarato: “È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili”.

In un post su Facebook, invece, lo stesso sindaco ha comunicato: “Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”.

Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli, dopo la frana che ha colpito l’isola. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.

Altri volontari sono stati inviati al centro Operativo Comunale istituito dal Commissario Prefettizio. L’Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l’elisoccorso. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura.

Palazzo Chigi ha comunicato: “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro Musumeci, il dipartimento della Protezione civile e la regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il governo esprime vicinanza ai cittadini, ai sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi”.