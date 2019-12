«Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè!». Così su Instagram Francesca Manzini che ha condiviso una foto scattata in ospedale con il viso sorridente e con il pollice in su per simboleggiare che sta bene.

L’attrice e imitatrice, che nel 2019 ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities, dopo il suo intervento al collo dell’utero, di cui ha fatto anche un racconto ironico in un video, ha ringraziato Mediaset, la produzione di Italia 1 e tutte le persone che le sono state vicine, concludendo così: «Un bacio e viva la vita!».

Francesca Manzini, che ha un seguito di oltre 70mila follower su Instagram, è nata a Roma e ha 29 anni. Come riportato su DavideMaggio.it, è una conduttrice radiofonica per Radio Dimensione Suono, ha recitato al cinema nel film Benedetta follia di Carlo Verdone (2018).

In vari programmi televisivi, tra cui Vieni da Me, Chiambretti e Mai dire Talk, Francesca si è fatta conoscere come imitatrice calandosi nei panni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e di tanti altri personaggi dello spettacolo.

Francesca ha la passione per il canto e il ballo e di certo ora potrà trascorrere un sereno Natale e un anno ricco di ottime prospettive.