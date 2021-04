È successo in Francia

In Francia un 15enne è morto per asfissia.

un 15enne è morto per asfissia. Il giovane ha inalato il gas da un deodorante spray .

. Si tratta di una pratica pericolosa diffusa tra i ragazzini.

Domenica 11 aprile il corpo senza vita di un adolescente di 15 anni è stato scoperto nella sua stanza, a Isle-sur-le-Doubs, a una ventina di chilometri da Montbéliard, in Francia. Ne parla Gentside.com.

Il giovane è morto per asfissia: teneva in mano uno spray deodorante quasi vuoto. Sono stati i genitori a trovare il corpo senza vita del 15enne, nel suo letto, disteso sotto la trapunta, a pancia in giù. Ad ucciderlo, secondo una prima autopsia, è stato il gas che ha inalato.

Etienne Manteaux, pubblico ministero di Besançon, ha affermato: «Era un giovane in buona salute. I genitori sono sconvolti da questa terribile tragedia».

E ancora, parlando ai giornalisti: «Se la copertura mediatica di questo caso può avere l’effetto di sensibilizzare i giovani sui pericoli di questa pratica, è un bene. È in ogni caso il desiderio della famiglia della vittima».

«Questa pratica – ha aggiunto il PM – sembra diffondersi. È ben diversa dalla sfida del deodorante che provoca le ustioni alla pelle. In questo caso i giovani inalano il gas dai deodoranti per ottenere un effetto euforico che dura pochi secondi o addirittura minuti».

Nel 2018 i medici olandesi segnalarono un caso simile di un paziente con problemi di salute mentale che è morto dopo aver inalato il gas di un deodorante.

«Mi è sembrato importante richiamare l’attenzione del grande pubblico e degli adolescenti sul pericolo che questo tipo di attività può rappresentare», ha concluso il procuratore di Besançon, temendo l’emulazione tra i giovani.