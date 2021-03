Si arrampicano sul palazzo e salvano una famiglia da un incendio (VIDEO)

30/03/2021

A Nantes, in Francia, un salvataggio eroico. Un gruppo di giovani ha soccorso una famiglia in difficoltà a causa di un incendio. Fumo da una finestra, urla… e non ci hanno pensato due volte. Alcuni giovani del quartiere Bottière di Nantes, in Francia, hanno salvato una coppia e il loro bambino di 6 mesi da un incendio. È successo domenica scorsa, 28 marzo. Come raccontato su LeParisien.fr, salendo per i balconi e allestendo un materasso, un gruppo di giovani ha permesso di evacuare in sicurezza una famiglia. L’allarme è scattato quando la gente del posto ha visto la coppia tenere il bambino sul balcone nel tentativo di sfuggire al fumo che proveniva dall’appartamento. Una trentina di giovani si sono poi riuniti e alcuni di loro si sono arrampicati sulla facciata del palazzo per andare a soccorrere la famiglia. E così il padre e la madre sono riusciti a sfuggire all’incendio grazie alla ‘scaletta’ allestita dai salvatori. Il piccolo di sei mesi, invece, è stato soccorso grazie al materasso posto in fondo all’edificio. Il bambino è stato poi condotto d’urgenza in ospedale ma non è in pericolo di vita. Anche i genitori sono stati ricoverati in ospedale ma con lievi ferite. Uno degli eroi ha raccontato: «La Bottière è il quartiere. È una famiglia. Siamo uniti, è normale». Quasi 60 vigili del fuoco sono stati mobilitati e il municipio di Nantes ha trovato in breve tempo un nuovo alloggio per le famiglie interessate dal rogo.

Fumo da una finestra, urla… e non ci hanno pensato due volte. Alcuni giovani del quartiere Bottière di Nantes, in Francia, hanno salvato una coppia e il loro bambino di 6 mesi da un incendio. È successo domenica scorsa, 28 marzo.

Come raccontato su LeParisien.fr, salendo per i balconi e allestendo un materasso, un gruppo di giovani ha permesso di evacuare in sicurezza una famiglia. L’allarme è scattato quando la gente del posto ha visto la coppia tenere il bambino sul balcone nel tentativo di sfuggire al fumo che proveniva dall’appartamento.

Una trentina di giovani si sono poi riuniti e alcuni di loro si sono arrampicati sulla facciata del palazzo per andare a soccorrere la famiglia. E così il padre e la madre sono riusciti a sfuggire all’incendio grazie alla ‘scaletta’ allestita dai salvatori. Il piccolo di sei mesi, invece, è stato soccorso grazie al materasso posto in fondo all’edificio.

Il bambino è stato poi condotto d’urgenza in ospedale ma non è in pericolo di vita. Anche i genitori sono stati ricoverati in ospedale ma con lievi ferite.

Uno degli eroi ha raccontato: «La Bottière è il quartiere. È una famiglia. Siamo uniti, è normale». Quasi 60 vigili del fuoco sono stati mobilitati e il municipio di Nantes ha trovato in breve tempo un nuovo alloggio per le famiglie interessate dal rogo.