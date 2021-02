Le parole della leader di Fratelli d'Italia

Approvata all’unanimità la proposta di Giorgia Meloni di votare no alla fiducia al Governo Draghi .

di votare no alla . Meloni ha parlato anche di «morte della democrazia».

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha annunciato su Facebook che in Parlamento non sarà votata la fiducia al Governo Draghi.

Meloni ha affermato: «La Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia ha approvato all’unanimità la mia proposta di votare no alla fiducia al Governo Draghi. Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente Governo e troppo è il peso della sinistra nell’Esecutivo. Non riteniamo possibile tentare di ricostruire l’Italia con gli stessi che hanno contribuito a distruggerla».

«Faremo una opposizione patriottica, lavorando sempre per il bene della Nazione e votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per l’Italia», ha aggiunto la presidente di FdI.

Sempre Giorgia Meloni, intervistata da Affari Italiani, ha detto: «Per quanto ci riguarda, ci auguriamo che le elezioni arrivino prima possibile e l’Italia cessi di essere una democrazia sospesa in cui i partiti, tacciati di aver fallito, accolgono come salvatori premier tecnici non eletti. Questa è la morte della democrazia. Ed è un’anomalia solo italiana, come ha ben sottolineato l’Economist».