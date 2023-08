Funghi riscaldanti, una soluzione pratica e valida sia per interni che per esterni

09/08/2023

Organizzare un evento all’aperto durante la stagione autunnale e invernale, in alcuni casi, è una vera e propria impresa, soprattutto per via del fatto che le condizioni atmosferiche risultano sempre un rebus. Detto questo, è chiaro che fino a quando si tratta solamente di temperature molto rigide, c’è sempre la possibilità di trovare una soluzione a tutti i problemi.

Ad esempio, tante anche società che lavorano nel campo della ristorazione, e anche in Sicilia in alcuni giorni dell’inverno questo problema è capitato, c’è la necessità di riscaldare in maniera adeguata delle zone esterne, come ad esempio delle verande, senza dover altrimenti sacrificare dei tavoli e, di conseguenza, dei clienti. Per questo motivo, i funghi riscaldanti sono un’ottima soluzione, che porta con sé tanti vantaggi.

Il noleggio di funghi riscaldanti

Non deve stupire come, nel corso degli ultimi anni, sempre più locali, bar e ristoranti hanno pensato al noleggio funghi riscaldanti come sistema perfetto per evitare un eccessivo investimento iniziale, risparmiando notevolmente sul costo di prodotti ancora più cari. È facile notare l’impiego piuttosto frequente dei funghi riscaldanti all’interno di un gran numero di eventi, non solamente privati, ma anche pubblici, per non parlare di locali e discoteche. Con il servizio di noleggio dei funghi riscaldanti, spesso e volentieri sono comprese anche tutte quelle operazioni che sono legate al carico, scarico e alla manutenzione di tali prodotti.

Perché conviene affittare dei funghi riscaldanti

Sono tante le aziende che propongono soluzioni molto interessanti in merito all’affitto di funghi riscaldanti. In alcuni casi, si può anche pensare a dei dispositivi che funzionano a gas. in questi casi, l’impiego consigliato è quello per poter garantire il riscaldamento di zone piuttosto limitate nei pressi dei punti dove si trovano gli ospiti.

In base all’evento che si ha intenzione di organizzare, c’è la possibilità di optare per il noleggio di funghi anche caratterizzati da stili ed estetica del tutto particolari, che riescono a dare un tocco aggiuntivo in termini di design agli ambienti in cui vengono inseriti. Basti pensare per un attimo a soluzioni che si vedono spesso in tanti locali eleganti, come ad esempio le piramidi riscaldanti. Anche in questo caso, si parla di prodotti che funzionano a gas e che presentano le stesse caratteristiche e funzionalità dei funghi, ma chiaramente con un impiego molto più orientato verso il settore luxury. Qualche esempio? Le piramidi riscaldanti si possono notare sempre più di frequente all’interno di eventi organizzati in ville, ma anche sfilate di moda e cene di gala durante la stagione invernale.

La scelta varia in base allo spazio

La decisione circa il tipo di stufe e funghi riscaldanti per interno e esterno da noleggiare cambia in base allo spazio che si ha la necessità di climatizzare. Per tutti quegli ambienti che hanno delle dimensioni decisamente ridotte, vengono messe a disposizione anche delle lampade radianti. Si tratta di prodotti che funzionano mediante elettricità e che sono in grado di garantire un’ottima potenza, permettendo anche il riscaldamento di ambienti in modo rapido e pratico, senza provocare alcun tipo di ingombro.