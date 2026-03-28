Il cioccolato era diretto dall'Italia alla Polonia

Una spedizione di 413.793 barrette di KitKat, pari a circa 12 tonnellate, è stata rubata la scorsa settimana durante il trasporto su camion dal centro Italia verso la Polonia. Il carico, destinato alla distribuzione in più Paesi europei, è scomparso senza lasciare traccia lungo un tragitto stimato tra i 1.250 e i 1.350 chilometri. L’impatto è immediato: a pochi giorni dalla Pasqua, si profilano possibili carenze nei punti vendita.

La conferma arriva direttamente da Nestlé, proprietaria del marchio, che ha reso noto come “il veicolo e il suo contenuto (erano) introvabili” al momento della segnalazione.

Il carico scomparso: numeri e percorso della spedizione

Il furto riguarda un quantitativo industriale di prodotto. Non si tratta di una singola partita, ma di una distribuzione su scala continentale.

413.793 barrette sottratte;

circa 12 tonnellate complessive;

partenza dal centro Italia;

destinazione finale: Polonia;

distribuzione prevista lungo più Paesi europei.

Il camion stava effettuando un trasferimento tra siti di produzione e hub logistici. Secondo quanto riferito dall’azienda, il furto è avvenuto “mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione”. Il punto esatto della scomparsa non è stato reso noto.

Indagini in corso e allarme per il mercato parallelo

Nestlé ha attivato immediatamente una collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento. L’obiettivo è recuperare la merce e ricostruire la dinamica del furto.

L’azienda avverte anche su un rischio concreto: le barrette sottratte potrebbero finire in circuiti di vendita non ufficiali.

Il prodotto, infatti, perfettamente commerciabile, potrebbe essere rivenduto senza controllo, con implicazioni sia economiche sia di sicurezza per i consumatori.

Il contesto: furti nella logistica in aumento

Nel comunicato ufficiale emerge anche una valutazione più ampia. Un portavoce dell’azienda ha commentato con una nota ironica:

«Pur apprezzando il gusto eccezionale dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema crescente per le aziende di tutte le dimensioni».

Il riferimento non è casuale. Il settore logistico europeo registra da tempo un aumento dei furti lungo le rotte commerciali, soprattutto su carichi ad alto valore e facilmente rivendibili.

Il caso KitKat si inserisce in questo scenario, con una particolarità: il tempismo. L’avvicinarsi della Pasqua amplifica l’impatto commerciale, dato il picco stagionale della domanda di prodotti dolciari.

Impatto sui consumatori: rischio scaffali vuoti

La conseguenza più immediata riguarda la distribuzione. Il carico rubato era destinato a rifornire diversi mercati europei.

possibile riduzione delle scorte nei supermercati;

ritardi nella distribuzione;

aumento della pressione sui canali ufficiali.

Non è ancora chiaro quali Paesi saranno maggiormente colpiti, ma l’Italia potrebbe risentire indirettamente della redistribuzione delle scorte.