Una spedizione di 413.793 barrette di KitKat, pari a circa 12 tonnellate, è stata rubata la scorsa settimana durante il trasporto su camion dal centro Italia verso la Polonia. Il carico, destinato alla distribuzione in più Paesi europei, è scomparso senza lasciare traccia lungo un tragitto stimato tra i 1.250 e i 1.350 chilometri. L’impatto è immediato: a pochi giorni dalla Pasqua, si profilano possibili carenze nei punti vendita.
La conferma arriva direttamente da Nestlé, proprietaria del marchio, che ha reso noto come “il veicolo e il suo contenuto (erano) introvabili” al momento della segnalazione.
Il carico scomparso: numeri e percorso della spedizione
Il furto riguarda un quantitativo industriale di prodotto. Non si tratta di una singola partita, ma di una distribuzione su scala continentale.
- 413.793 barrette sottratte;
- circa 12 tonnellate complessive;
- partenza dal centro Italia;
- destinazione finale: Polonia;
- distribuzione prevista lungo più Paesi europei.
Il camion stava effettuando un trasferimento tra siti di produzione e hub logistici. Secondo quanto riferito dall’azienda, il furto è avvenuto “mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione”. Il punto esatto della scomparsa non è stato reso noto.
Indagini in corso e allarme per il mercato parallelo
Nestlé ha attivato immediatamente una collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento. L’obiettivo è recuperare la merce e ricostruire la dinamica del furto.
L’azienda avverte anche su un rischio concreto: le barrette sottratte potrebbero finire in circuiti di vendita non ufficiali.
Il prodotto, infatti, perfettamente commerciabile, potrebbe essere rivenduto senza controllo, con implicazioni sia economiche sia di sicurezza per i consumatori.
Il contesto: furti nella logistica in aumento
Nel comunicato ufficiale emerge anche una valutazione più ampia. Un portavoce dell’azienda ha commentato con una nota ironica:
«Pur apprezzando il gusto eccezionale dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema crescente per le aziende di tutte le dimensioni».
Il riferimento non è casuale. Il settore logistico europeo registra da tempo un aumento dei furti lungo le rotte commerciali, soprattutto su carichi ad alto valore e facilmente rivendibili.
Il caso KitKat si inserisce in questo scenario, con una particolarità: il tempismo. L’avvicinarsi della Pasqua amplifica l’impatto commerciale, dato il picco stagionale della domanda di prodotti dolciari.
Impatto sui consumatori: rischio scaffali vuoti
La conseguenza più immediata riguarda la distribuzione. Il carico rubato era destinato a rifornire diversi mercati europei.
- possibile riduzione delle scorte nei supermercati;
- ritardi nella distribuzione;
- aumento della pressione sui canali ufficiali.
Non è ancora chiaro quali Paesi saranno maggiormente colpiti, ma l’Italia potrebbe risentire indirettamente della redistribuzione delle scorte.
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