È successo nel Regno Unito

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per avere morso un gabbiano. È successo a Plymouth, nel Regno Unito, giovedì 9 luglio, come riportato su Metro.co.uk.

Gli agenti hanno visto il giovane che ha attaccato e morso l’uccello mentre si trovavano in pattuglia. Un portavoce della Polizia del quartiere di Charles Cross ha raccontanto che il 26enne ha aggredito il gabbiano dopo che l’uccello ha provato a mangiare il suo hamburger di McDonald’s.

A Plymouth Live la Polizia ha spiegato: «Ha affondato i denti sul gabbiano prima di buttarlo a terra. Gli agenti hanno assistito all’aggressione e subito si sono avvicinati, trattenendo il responsabile. L’uomo ha detto volontariamente di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti ed è stato deciso di portarlo all’ospedale di Derriford per essere curato. Il gabbiano, rimasto ferito, è volato via prima di poterne verificare le condizioni. Non sappiamo cosa gli sia succsso dopo».

«I gabbiano sono protetti dalla legge, ai sensi del Wildlife and Countryside Act del 1981. Senza una licenza, è illegale ferire o uccidere gli uccelli selvatici o interferire con le loro uova o nidi. Il reato comporta una pena massima di sei mesi di reclusione o una multa fino a 5mila sterline», circa 5.500 euro.