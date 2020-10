L'attrice intervistata da Serena Bortone

Ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Raiuno, è stata Serena Autieri.

L’attrice e cantante, 44 anni, è stata stuzzicata su una voce di qualche tempo fa, secondo cui avrebbe avuto una relazione con Gabriel Garko, il collega che di recente ha fatto coming-out.

La Autieri ha risposto così alla conduttrice: «Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati», aggiungendo: «Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento». Poi, ha specificato: «Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare».

LELE MORA SU EVA GRIMALDI

Gabriel Garko, tra l’altro, è stato ieri sera ospite di Barbara D’Urso e sulla storia tra l’attore ed Eva Grimaldi è intervenuto anche Lele Mora, ex agente dei VIP, con una rivelazione shock: «Eva Grimaldi ha avuto una storia finta con Gabriel Garko, ma una storia vera con me. Per circa un annetto. Abbiamo fatto sesso tante volte. Io ero un frutto proibito, moltissime volevano stare con me».

Tuttavia, Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi ed attivista LGBT, presente in studio ha affermato di non sapere nulla su quanto raccontato da Mora.