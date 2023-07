A Garbagnate Milanese

A Garbagnate Milanese, la notte scorsa, due 15enni, che stavano attraversando sulle strisce pedonali in bicicletta, sono stati travolti da un furgone: un giovane (residente del posto) è morto, l’amica (originaria di Cesate) è in gravi condizioni all’ospedale.

L’autista coinvolto nell’incidente, un 32enne romeno, Bogdan Pasca, si è fermato per prestare soccorso dopo l’accaduto. Tuttavia, l’alcoltest ha rivelato la sua positività all’alcol e, ancora più grave, è emerso che guidava senza patente. Di conseguenza, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 in via Kennedy. Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze e un elicottero del servizio di emergenza 118. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. La giovane amica, in gravi condizioni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente in coma.

L’autista responsabile dell’investimento è stato arrestato dai carabinieri di Rho ed è stato condotto nel carcere di San Vittore a Milano, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima ha anche disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima al fine di raccogliere tutte le prove necessarie per l’inchiesta in corso.

Si è appreso che il 32enne era già stato denunciato più di una volta per guida senza patente e in stato di ubriachezza: l’uomo non ha mai conseguito la licenza in Italia e non risulterebbe in possesso neanche di una romena.