Un mandato in bilico: Sempio valuta la revoca della fiducia

Nel caso Garlasco, si riaccendono le tensioni tra legali: al centro del dibattito, le dichiarazioni di Lovati e la memoria del Prof. Giarda.

Il caso Garlasco continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, stavolta non per nuove prove o indagini, ma per una controversia tra avvocati che rischia di trascendere il campo professionale per sfociare nel personale. Massimo Lovati, legale noto per aver assistito Andrea Sempio nella fase successiva alla condanna definitiva di Alberto Stasi, è oggi al centro di una denuncia per diffamazione presentata dai figli del compianto Prof. Giovanni Giarda.

Il nodo della questione? Una frase pronunciata da Lovati nel corso di un incontro pubblico con Fabrizio Corona, in cui avrebbe dichiarato che l’indagine su Sempio del 2017 fu “frutto di una macchinazione della difesa Giarda”.

Una dichiarazione pesante, che ha spinto il sostituto procuratore di Milano, Fabio De Pasquale, a firmare un avviso di conclusione delle indagini. Il reato ipotizzato è la diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, storicamente legato alla difesa di Alberto Stasi.

Un’accusa che divide: tra libertà di critica e rispetto della memoria

A intervenire per chiarire la posizione di Lovati è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, nominato proprio questa mattina difensore di fiducia del collega coinvolto. Gallo ha voluto precisare l’intento delle dichiarazioni di Lovati:

“Il collega Lovati, mio cliente, è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del Prof. Giarda: non era sua intenzione ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva”.

Una distinzione importante, soprattutto se si considera il contesto: il Prof. Giarda è deceduto nel 2021, ma la sua figura resta centrale nella memoria del caso Garlasco e nella comunità forense italiana. Offendere la sua memoria, dunque, avrebbe un peso specifico ben maggiore rispetto a una semplice controversia professionale.

Secondo l’avvocato Gallo, la critica mossa da Lovati rientrerebbe nel diritto di opinione legale, seppur espressa in modo diretto. Tuttavia, i figli del Prof. Giarda hanno deciso di procedere con una denuncia formale, affiancata da numerosi esposti presentati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, in cui si contestano i profili disciplinari dell’intervento di Lovati.

Un mandato in bilico: Sempio valuta la revoca della fiducia

Come se non bastasse, le dichiarazioni pubbliche di Lovati rischiano di costargli anche sul piano professionale. Andrea Sempio starebbe valutando la revoca del mandato al suo legale.

L’avvocato Gallo in campo: “Incontreremo il PM”

Il nuovo difensore, Fabrizio Gallo, ha già annunciato le prossime mosse:

“Sono stato nominato come suo difensore di fiducia, questa mattina ci recheremo a Milano per parlare con il sostituto procuratore”.

L’obiettivo sarà fornire chiarimenti rispetto alla dichiarazione incriminata, contestualizzandola come espressione di dissenso professionale e non come attacco personale o diffamatorio.

❓FAQ

Chi è Massimo Lovati?

È l’avvocato che ha assistito Andrea Sempio, coinvolto indirettamente nel caso Garlasco.

Cosa ha detto Lovati di controverso?

Ha definito l’indagine su Sempio del 2017 “una macchinazione della difesa Giarda”.

Perché è stato denunciato?

Per diffamazione, in seguito a un esposto dei figli del Prof. Giarda.

Chi lo difende ora?

L’avvocato Fabrizio Gallo, nominato come difensore di fiducia.

Andrea Sempio ha ancora fiducia nel suo legale?

Starebbe valutando la revoca del mandato a Lovati.