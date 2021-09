Dramma a Genova

Drammatico incidente domestico a Genova. Ieri mattina, giovedì 23 settembre, una donna di 73 anni, Angela Maria Gattavara, pensionata e moglie dell’ex allenatore del Genoa, Verona e Livorno, Attilio Perotti, è morta.

La 73enne è caduta dal quarto piano di un’abitazione a Genova Quinto, in via Fabrizi. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata dal balcone sul giardino interno per morire sul colpo.

Il marito della vittima è molto noto nel calcio italiano. Perotti ha indossato le maglie di Inter, Casale, Como, Genoa e Parma e ha allenato molte squadre, tra cui il Genoa, il Piacenza, il Siena, il Cesena, la Triestina, il Verona, il Bari e l’Empoli.

Il Verona ha espresso le sue condoglianze al suo ex tecnico.