È successo a Genova

Lo scrittore, esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, nella foto, è morto nella sua abitazione a Genova Marassi.

La Fauci viveva con la madre, 86 anni: era gravemente malata e non autosufficiente e sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto.

Secondo le prime ipotesi, lo scrittore sarebbe morto per un malore e la madre non sarebbe sopravvissuta perché non in grado di provvedere a se stessa. Nell’abitazione dove madre e figlio vivevano sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni.

I poliziotti hanno trovato i due corpi in avanzato stato di decomposizione, ognuno nella propria camera. Aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter procedere agli accertamenti del caso.

L’ultimo libro di La Fauci era stato pubblicato il 14 aprile, A-marcord. Nostalgie sparse, suggestioni e memorie del calcio italiano negli anni ’80, pubblicato per Gianluca Iuorio Urbone Publishing. Un excursus tra i miti calcistici degli anni ruggenti da Maradona a Pele’, passando anche per le trasmissioni sportive cult.