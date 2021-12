L'incidenza settimanale continua a diminuire

Buone notizie per la Germania sul fronte Covid-19 dopo la decisione del ‘lockdown’ per i non vaccinati, presa 24 giorni fa.

Nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 10.100 nuovi contagi e 88 decessi (totale 110.364) nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Robert Koch Institute (RKI), specificando che l’incidenza a sette giorni continua a diminuire. Oggi, quindi, l’incidenza è arrivata a 220,7 per 100mila abitanti, mentre ieri è stata pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4.

Pertanto, la Germania sta raccogliendo i primi risultati della decisione di ridurre le attività e gli accessi per i non vaccinati. Infatti, il numero giornaliero dei nuovi casi di Covid-19 è passato da quasi 74mila ai 10.100 di oggi.

Ricordiamo che dal 2 dicembre scorso soltanto i vaccinati e i guariti dal Covid-19 possono accedere a ristoranti, cinema, eventi culturali, musei e negozi non essenziali. Si tratta della regola del 2G (geimpft o genesen’, vaccinati o guariti).

Sempre l’RKI ha reso noto che, nel giorno di Natale, si sono vaccinati 35mila tedeschi. Di queste dosi inoculate, circa 30mila erano booster. Al momento 58,9 milioni di persone nel paese hanno ricevuto il vaccino completo, due dosi o quella unica di Johnson & Johnson, corrispondenti al 70,8% della popolazione. Almeno 29,9 milioni hanno ricevuto anche il richiamo.