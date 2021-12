Informazioni utili sul siero anti Covid-19

Gli effetti collaterali più comuni del vaccino di Moderna.

Dolore muscolare (mialgia)

Alcune persone possono avvertire dolori muscolari per alcuni giorni dopo la somministrazione, oltre a provare dolore intorno al sito di iniezione.

Dolore articolare (artralgia)

Anche il dolore articolare è comune tra alcune persone dopo la vaccinazione, anche se di solito dura solo da tre a cinque giorni.

Arrossamento

È probabile la comparsa di un po’ di rossore sul braccio intorno al sito dell’iniezione ma questo dovrebbe svanire entro un giorno o due.

Rigonfiamento

Si può notare gonfiore, indolenzimento, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l’iniezione. Ciò può essere lenito applicando un panno fresco e umido sulla zona oppure potrebbe rivelare che l’esercizio aiuta.

Stanchezza

È normale sentirsi stanchi e privi di energia per alcuni giorni dopo il vaccino ma anche in questo caso non dovrebbe durare più di qualche giorno.

Mal di testa

Il mal di testa è uno degli effetti collaterali più comuni del vaccino anti Covid-19 ma può essere alleviato con l’assunzione di paracetamolo.

Brividi

Alcune persone possono provare brividi dopo la vaccinazione ma questo è un segno che il sistema immunitario sta rispondendo e dovrebbe scomparire entro un paio di giorni.

Febbre

È comune sentirsi febbricitanti dopo il vaccino che può comprendere febbre alta, sudorazione, pelle arrossata o brividi. Questi sintomi possono essere alleviati con il riposo, bevendo molti liquidi e assumendo paracetamolo o ibuprofene.

Nausea

In alcuni casi il vaccino potrebbe creare un disagio anche alcuni giorni dopo il vaccino. Ancora una volta, questo non dovrebbe essere un sintomo di lunga durata e può essere alleviato prendendo un po’ d’aria fresca e bevendo bevande fredde o tè allo zenzero o alla menta piperita.