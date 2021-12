La circolare del ministero della Salute con immunizzante Pfizer

Nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età, dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) da anti covid19 nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 mL, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose. Lo precisa la circolare del ministero della Salute in cui si stabiliscono dei “Chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni’. La seconda dose è prevista a tre settimane dalla prima.

Altro passaggio su chi è stato positivo

Inoltre, si sottolinea nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, “in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata o in caso di infezione successiva alla somministrazione della prima dose, restano valide le indicazioni previste al riguardo per i soggetti di età pari o superiore a 12 anni”.

La campagna in Sicilia

Da evidenziare che in Sicilia, a proposito di vaccino covid19 per bambini, la campagna è partita dallo scorso 16 dicembre. In tal senso tutte le aziende sanitarie si sono già organizzate. L’Asp palermitana, ad esempio, ha creato percorsi dedicati, spazi separati e accoglienti e decorazioni per rendere più a misura di bambino i centri vaccinali. Oltre a medici e assistenti sanitari, ci saranno anche educatori e assistenti sociali ad accogliere, nei centri di città e provincia, i bambini che riceveranno la somministrazione dell’apposita dose di Pfizer. Hub e Punti vaccinali saranno attivi per la fascia d’età 5-11 anni dalle ore 10 alle ore 16. L’accesso e le vaccinazioni verranno effettuate anche senza prenotazione.

L’appello, vaccinate i bambini

Di fronte a qualche resistenza dei genitori arriva l’appello di Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg Sicilia, la federazione italiana dei medici di medicina generale. “Nell’ultimo anno e mezzo – ha rilevato l’esperto – il Covid è diventata l’ottava causa di morte per la fascia di età tra i 5 e gli 11, superando nel mondo i decessi per meningite. I contagi scolastici aumentano, vaccinate i vostri figli perché rischiano l’ospedalizzazione”.