Open day itinerante in provincia, spazio per i più piccoli all’hub di Bagheria

Sono state 126 le vaccinazioni pediatriche somministrate oggi dall’Asp di Palermo nei sette centri individuati dall’azienda in funzione ogni giorno dalle 10 alle 16.

In locali dedicati, abbelliti con palloncini e piccoli giochi, sono stati accolti genitori e bimbi che hanno ricevute le prime dosi di siero. Il maggior numero di vaccinazioni si è registrato a Villa delle Ginestre a Palermo con 30 somministrazioni, 24 a Termini Imerese, 19 all’Hub di Misilmeri, 18 a Bagheria, 11 al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, 9 a Cefalù, 8 a Cinisi e 7 all’Open Day Itinerante a Borgetto.

Allestito all’hub di Bagheria lo spazio per i più piccoli

Intanto, l’hub vaccinale presso il palazzetto dello sport di Bagheria organizzato dall’Asp, dal Comune di Bagheria e dalla Protezione civile si è attrezzato per rendere accogliente lo spazio dedicato ai bambini per la vaccinazione anticovid.

Possono vaccinarsi i bambini dai 5 agli 11 anni. Già era partita quella dai 12 anni in su. I bambini riceveranno la somministrazione della dose di Pfizer.

“Voglio ringraziare gli operatori ed i volontari che prestano, con dedizione, la loro opera presso l’hub – dice l’assessore alle Politiche Socio sanitarie Emanuele Tornatore – e in questo specifico caso un grazie a tutte le scuole sia pubbliche che paritarie, sia del nido che dell’infanzia perché stanno contribuendo ad abbellire e allestire uno spazio accogliente a misura di bambino donando arredi, cartelloni, decorando lo spazio e regalando giocattoli. È un patto di comunità tra le Istituzioni, scuole ed i volontari”.

Presso l’hub vaccinale è disponibile l’ufficio Green Pass, che è aperto anche sabato, domenica e festivi sino alle 18.30.

Sette vaccinazioni pediatriche nell’open day itinerante a Borgetto

Sette vaccinazioni anticovid pediatriche anche a Borgetto nell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Nel primo giorno dedicato alla fascia di età 5-11, mamme e papà della cittadina in provincia di Palermo hanno approfittato della presenza degli operatori dell’Azienda sanitaria per la somministrazione ai propri figli.

In piazza Vittorio Emanuele Orlando, dove è stato allestito un vero e proprio “Villaggio della Salute” sono state complessivamente 298 le prestazioni, delle quali 156 vaccinazioni anticovid. Ben 31 le prime dosi, mentre 10 le somministrazioni a domicilio. Effettuate anche 3 vaccinazioni antinfluenzali.

Ottimo anche il riscontro per gli screening oncologici con 139 esami: 50 mammografie, 56 Sof Test distribuiti, 3 Pap Test e 33 HPV Test.

Sabato 18 l’Open Day dell’Asp di Palermo sarà a Prizzi, mentre lunedì 20 a Finale di Pollina e mercoledì 22 a Roccapalumba.