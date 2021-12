Percorsi dedicati, spazi separati e accoglienti e decorazioni per rendere più a misura di bambino i centri vaccinali. L’Asp di Palermo apre le porte in modalità Open Day, alla fascia di età 5-11 anni che dal 16 dicembre avrà accesso alle somministrazioni anticovid. Oltre a medici e assistenti sanitari, ci saranno anche educatori e assistenti sociali ad accogliere, nei Centri di città e provincia, i bambini che riceveranno la somministrazione dell’apposita dose di Pfizer. Hub e Punti vaccinali saranno attivi per la fascia d’età 5-11 anni dalle ore 10 alle ore 16. L’accesso e le vaccinazioni verranno effettuate anche senza prenotazione.

Somministrazioni dal 16 dicembre

“Domani inizia questo altro percorso che ormai volge a coprire tutta la popolazione – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’Asp ha provveduto a mettere a disposizione delle corsie preferenziali in Hub e Centri vaccinali. Tutto il territorio è coperto ma, in ogni caso, raggiungeremo con le attività itineranti tutti i comuni più decentrati. I nostri piccoli cittadini rappresentano in questo momento la grande speranza, perché, con questa ulteriore fase, ci apprestiamo a coprire tutta la popolazione. E’ un momento importante e i genitori non hanno nulla da temere. Quando ci si vaccina è un atto d’amore nei confronti del nostro prossimo, ma è un atto d’amore nei confronti dei nostri bambini, in maniera tali da preservarli per una vita normale a scuola, nei loro giochi, con i loro compagni e con tutta la società con la quale comunque sono a contatto”.

Dove vaccinare i bambini

Sono sette le strutture aperte ogni giorno, e cioè Villa delle Ginestre in via Castellana a Palermo; l’Hub di Bagheria in via Sant’Ignazio di Loyola; l’Hub di Cefalù nel Palazzetto dello sport, Marzio Tricoli; l’Hub di Misilmeri, in via Gaetano Pellingra; il Centro Vaccinazione di Corleone in Piazzale Danimarca; il Centro Vaccinazioni del Madonna dell’Alto di Petralia Sottana ed il Centro vaccinale di Cinisi, in Piazzetta Caduti della Patria. Saranno attivi, invece, due giorni a settimana per la fascia d’età 5-11 anni, e cioè giovedì e sabato (sempre dalle ore 10 alle 16) il Centro Vaccinazioni di Partinico, in via Siracusa 2; il Centro vaccinazione di Lercara Friddi, in viale delle Rose e il Centro vaccinazione di Termini Imerese, in via Ospedale Civico 10.

L’appello, vaccinate i bambini

“Nell’ultimo anno e mezzo il Covid è diventata l’ottava causa di morte per la fascia di età tra i 5 e gli 11, superando nel mondo i decessi per meningite. I contagi scolastici aumentano, vaccinate i vostri figli perché rischiano l’ospedalizzazione”. A dirlo il segretario regionale della Fimmg Sicilia Luigi Galvano. “Non è un esperimento. Ne sono stati immunizzati oltre 3 milioni tra Usa e Israele e Cuba, senza effetti collaterali importanti, se non un po’ di febbre o di mal di testa che spariscono spontaneamente. Il dosaggio, che è un terzo della dose per adulti, somministrabile già a 12 anni, è stato autorizzato dopo un’osservazione specifica come continuazione ed estensione del farmaco originario. Se alla sicurezza del farmaco, si aggiunge il fatto che i bambini hanno un sistema immunitario molto attivo, il vaccino per loro diventa un’infezione simulata. L’immunizzazione è molto più rapida, per alcune malattie per tutta la vita”.