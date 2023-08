Gesto d’amore finisce in tragedia: due donne scomparse nell’acqua per salvare un cane

23/08/2023

Una giornata in montagna si è trasformata in un atto di coraggio a Sondrio, quando due donne si sono gettate nell’acqua gelida di un torrente per cercare di salvare un cane in difficoltà. Questo gesto di altruismo e audacia è stato però segnato da un esito tragico che ha scosso la comunità locale.

Una Tragica Escursione in Alta Montagna

L’incidente è avvenuto durante un’escursione in alta montagna nel territorio di Lanzada. Le due donne, nonostante il pericolo imminente, si sono tuffate nel torrente nella speranza di salvare l’animale intrappolato. Tuttavia, dopo essere entrate nell’acqua, non sono più riemerse, lasciando i presenti sconvolti e preoccupati per la loro sorte.

Operazioni di Soccorso Scattate Immediatamente

Appena l’allarme è stato dato, sono entrati in azione diversi team di soccorso. Le squadre del Sagf-Soccorso alpino della guardia di finanza di Sondrio, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari del soccorso alpino, si sono mobilitati per cercare di trovare le due donne scomparse. La zona dell’incidente è stata rapidamente circondata, e gli sforzi per ritrovarle sono stati intensi sin dalle prime fasi.

Nonostante gli sforzi incrollabili dei soccorritori, però, le speranze di trovare le due donne si stanno affievolendo man mano che il tempo passa. Le acque del torrente, alimentate dalle correnti del vicino ghiacciaio Fellaria, hanno reso la situazione estremamente complessa. Il pericolo delle correnti e le condizioni ambientali difficili stanno rendendo le operazioni di ricerca ancora più impegnative.