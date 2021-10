Cos'è successo nel reality show di Canale 5

Giucas Casella fa parlare di sé al Grande Fratello VIP.

L’illusionista siciliano ha parlato di Amanda Lear.

E la diretta interessata ha replicato a modo suo.

Giucas Casella dispensa aneddoti nella Casa del Grande Fratello VIP e, in questi giorni, ha parlato anche di Amanda Lear.

Precisamente, il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccontato: «Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole, ricominciai con più forza».

Al momento della diretta, però, interpellato sulla questione da Signorini, l’illusionista 71enne di Termini Imerese (Palermo) non ha né confermato né smentito quanto detto, trincerandosi nel non essere certo di avere pronunciato quelle parole.

E Amanda Lear? La cantante, attrice, conduttrice televisiva, pittrice e chi più ne ha, più ne metta, ha replicato a Giucas Casella in un’intervista rilasciata a Rolling Stones: «Cosa ti dico delle affermazioni di Giucas Casella al GF Vip? Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia».

Ad Amanda Lear (che ha già rivelato di avere diffuso quella diceria perché aveva bisogno di visibilità), poi, il GF VIP non piace affatto: «L’arrivo del Grande Fratello Vip è stato un disastro per me. È un tormentone: ogni anno c’è la casa, l’isola, per me non sono programmi di intrattenimento […] Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte».