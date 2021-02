Ghali annuncia sui social un nuovo Album

parla anche di DNA che e' doppio disco di platino

Dopo aver annunciato il doppio disco di platino per l’album DNA

ha postato sui social che e’ in lavorazione il suo nuovo Album

Ghali sui social annuncia: “DNA” doppio disco di platino



“Grazie a voi, al mio team e a chi ha ascoltato questo mio secondo disco anche solo una volta”.

L’immagine arriva dopo un piccolo mistero che aveva caratterizzato l’account di Ghali nell’ultimo mese. Così come avvenuto già tempo fa, tutti i suoi post sono stati cancellati, un profilo completamente vuoto che spesso viene fatto per annunciare qualche importante novità.

A lavoro sul nuovo album

Proprio nel post di ringraziamento per il doppio disco di platino, Ghali ha deciso di rivelare agli oltre 2,3 milioni di follower di essere al lavoro sul successore di “DNA”:

“Scusate l’assenza ma preferisco non esprimermi in altri modi quando sono in studio a lavorare ad un nuovo album”.

Un progetto discografico ad un anno esatto di distanza dall’uscita di “DNA”. Un capitolo fondamentale per la carriera di Ghali che ha ottenuto certificazioni anche grazie ai singoli “Boogieman”, “Good Times” e “Barcellona”. Il grande successo ha portato anche alla pubblicazione di una versione “Deluxe X” arricchita con i brani “Cacao” e “Milf” (apparsi nella riedizione in vinile) e gli inediti “1993” e “Mille pare (Bad Times)”.

DNA è il secondo album in studio di Ghali

pubblicato il 21 febbraio 2020 via Sto Records / Warner Music Italia, a oltre due anni e mezzo di distanza dal disco d’esordio, che esordì in seconda posizione nella classifica relativa agli album più venduti in Italia.

Anticipata da Flashback e Boogieman ft. Salmo, singoli rispettivamente rilasciati l’11 novembre 2019 e il 17 gennaio 2020, la seconda attesissima era discografica del rapper italo-tunisino propone altri tredici inediti, tra i quali Good Times, presentato al Festival di Sanremo 2020.