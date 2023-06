Il papà dell'ex centrocampista del Palermo era a Istanbul per la finale di Champions League

Dalla festa all’angoscia. Dopo la vittoria a Istanbul con l’Inter, il Manchester City ha sollevato per la prima volta la Coppa dei Campioni (o meglio la Champions League). Tuttavia, tra i membri dei Citizens c’è un uomo che non ha potuto godersi appieno il trionfo: Enzo Maresca, allenatore di 43 anni e ex calciatore anche del Palermo. Attualmente, Maresca lavora come collaboratore nello staff tecnico di Pep Guardiola.

Appena l’arbitro Marciniak ha fischiato la fine della partita, Maresca ha ricevuto la tragica notizia della scomparsa di suo padre, Pasquale, che era presente sugli spalti dello stadio Ataturk di Istanbul per assistere alla partita. Le forze di polizia turche si sono immediatamente attivate per avviare le ricerche.

Maresca, nato a Pontecagnano Faisano nel 1980, ex centrocampista, ha indossato la maglia del Palermo dal 2014 al 2016, collezionando 47 presenze e un goal.

Aggiornamento, 12.43: il padre di Maresca è stato ritrovato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.