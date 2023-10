Il caso dei fuorionda di Striscia La Notizia

Dopo l’ufficialità della fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni e i fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia, il giornalista Andrea Giambruno ha scelto di auto-sospendersi dalla conduzione del programma Diario del Giorno su Rete 4 per una settimana. Questa decisione è stata ufficialmente annunciata da Mediaset, in accordo con la direzione di testata, dopo una giornata intensa di incontri e indiscrezioni che hanno rapidamente catturato l’attenzione a livello nazionale.

Le accuse di battute sessiste e imbarazzanti

Al centro della discussione video e registrazioni audio contenenti battute sessiste e imbarazzanti. Al momento, non c’è una sentenza definitiva sul caso, poiché gli avvocati dell’azienda stanno conducendo una valutazione approfondita dei fatti, delle possibili violazioni del codice etico e della corretta applicazione delle leggi del lavoro. Tale valutazione è fondamentale per determinare se avviare una procedura disciplinare contro Giambruno. In casi simili, il processo inizia con una lettera di contestazione, coinvolgendo anche gli organi sindacali e si procede successivamente con le controdeduzioni prima di poter applicare eventuali sanzioni, che possono giungere fino al licenziamento.

Giambruno sospeso e Luigi Galluzzo al timone

Nel frattempo, Giambruno non ha condotto il programma Diario del Giorno ed è stato sostituito da Luigi Galluzzo, volto storico di Mediaset. Galluzzo ha dichiarato: “Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà”, rispondendo a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, ospite della trasmissione.

Le dichiarazioni di Antonio Ricci e l’incognita dei fuori onda

Il fondatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ha rilasciato un breve commento: “Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Ricordiamo che, alla presentazione della 36esima edizione di Striscia, condotta per ora dalla coppia siciliana Roberto Lipari – Sergio Friscia, il 20 settembre, aveva sottolineato la natura provocatoria e critica del programma e l’intenzione di non risparmiare alcun protagonista politico.

L’ordine dei giornalisti

In aggiunta alla procedura interna di valutazione, le allusioni sessiste e il comportamento di Giambruno verso le sue colleghe nei fuori onda potrebbero richiamare l’attenzione dell’Ordine dei Giornalisti.