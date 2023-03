Alla base dei buoni risultati nel gioco del poker vi sono diversi elementi, una ricerca li evidenzia e mette in luce differenze tra questa passione e la ludopatia.

È diffusa la convinzione, in parte veritiera, che nel mondo dell’azzardo i giocatori tendono a perdere nel lungo periodo. Spesso è così, infatti gran parte dei giochi assicurano un certo vantaggio al banco. Ma c’è un gioco, quello del poker in cui molti professionisti riscuotono un successo duraturo. Questo non vuol dire che vincono sempre, ma che riescono a portarsi a casa vincite cospicue, al punto che il poker è diventato la loro professione e principale fonte di guadagno.

Una ricerca su un campione di professionisti del poker, che ora giocano per la maggior parte su siti di poker online a soldi veri, ha messo in luce diversi fattori alla base del loro successo. Si tratta di un tema che oggi più che mai interessa un pubblico ampio. Infatti gli appassionati di questo gioco sono sempre di più, dato che chiunque può divertirsi a poker online soldi veri e vincere anche importanti tornei da casa propria.

L’1% dei giocatori vince in modo costante

Lo studio a cui facciamo riferimento è basato sulle esperienze di pokeristi professionisti. Questi si differenziano dalla maggior parte di coloro che si dedicano in modo costante al gioco d’azzardo, e che tendenzialmente ottengono perdite monetarie. Accanto a coloro che perdono, vi è una piccola percentuale di giocatori che vincono, quantificata nell’1%, e tra questi una percentuale ancora più piccola di giocatori che vincono costantemente nel corso della carriera da professionisti.

Dunque non ci riferiamo a chi gioca per passione sui siti poker online, ma ai professionisti del gioco. L’ipotesi è che studiando questi soggetti si possa capire molto per quanto riguarda il gioco d’azzardo e anche del gioco d’azzardo problematico. Tutti i giocatori professionisti, scelgono giochi d’azzardo in cui l’abilità riveste un ruolo preponderante rispetto a quello della fortuna. In particolare nella ricerca si evidenzia il ruolo non marginale della diffusione dei migliori siti poker online.

Infatti l’abbondanza di siti poker online, permette alla categoria dei giocatori professionisti di avere molte opportunità di gioco a basso costo e ad alta frequenza. Sappiamo infatti che oggi chiunque può avvicinarsi ai vari tornei di poker ovunque si trovi, anche tramite le migliori app poker soldi veri. Mentre un tempo bisognava accollarsi spese di viaggio non indifferenti per prendere parte a tornei che si tenevano anche molto lontano da casa.

Professionisti del poker, anche grazie ai siti poker soldi veri

Altra caratteristica del poker online sta nel fatto che l’avversario del giocatore è rappresentato da altri giocatori e non dall’operatore in sé, il cosiddetto banco, che come sappiamo si garantisce sempre un certo margine. Il successo del poker, anche grazie agli importanti tornei come le World Series of Poker che si disputano a Las Vegas diventati veri e propri eventi televisivi, ha portato a questo gioco anche molti giocatori amatoriali. Questo avvicinamento generale, grazie all’accessibilità del poker online, ha creato le condizioni adatte affinché i professionisti potessero prosperare.

Per quanto riguarda il poker online i migliori siti web offrono più varianti del gioco con regole diverse e tipi di puntata diversi. Ad esempio i tornei sono caratterizzati da una quota di iscrizione e dunque da una perdita massima prestabilita. Mentre i tavoli cash possono consentire più possibilità di vincite minori, ma possono anche far lievitare le perdite. Per i giocatori questa varietà può portare a risultati differenti. Infatti alcuni potrebbero essere specializzati in determinate categorie di gioco e rivelarsi principianti in altre. Di conseguenza possono commettere più errori in alcune situazioni rispetto ad altre.

Quando si analizzano i motivi legati al successo dei vari giocatori, la differenza tra il poker online e quello giocato dal vivo può diventare rilevante. Ad esempio analizzando i risultati di Phil Hellmuth, che ha ottenuto 16 vittorie nei tornei delle World Series of Poker, si è evidenziata la sua abilità nel leggere il linguaggio del corpo dei suoi avversari. Lo stesso giocatore, dunque nel poker online, potrebbe perdere molto più rispetto a quello dal vivo.

Un’altra caratteristica chiave per il successo di alcuni professionisti sta non nella loro abilità ma nel bankroll a disposizione. Infatti un giocatore deve poter avere di denaro sufficiente a disposizione per poter gestire il proprio gioco, anche in seguito a momenti negativi.

Una sana ossessione per il poker

In base ai risultati della ricerca, è stato notato che i partecipanti hanno un livello di ossessione per il gioco, molto simile a quello sperimentato nelle situazioni di dipendenza. A differenza dei ludopatici però, i professionisti tendono a ottimizzare altre aree della propria vita, per massimizzare i propri risultati nel gioco del poker.

La maggior parte dei giocatori di successo ha cominciato a mettere da parte somme di denaro combinando sessioni proficue ai giochi cash, con i premi vinti ai tornei. Il loro bankroll però è stato anche costruito con denaro guadagnato esternamente al poker. Molti dei partecipanti hanno anche dichiarato di aver perso tutti i propri soldi in almeno una occasione.

Molti professionisti del poker di successo hanno mostrato di avere un approccio di tipo razionale e un pensiero fondamentalmente statistico. Al contrario chi ha problemi con il gioco d’azzardo ha spesso delle convinzioni di base sbagliate sulla casualità, che influenza il loro gioco. In nessun modo questo tipo di idee influenzano i professionisti del poker.