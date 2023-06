Dramma a Gioia del Colle, in Puglia

Gioia del Colle, in provincia di Bari, è stata teatro di un drammatico incidente che ha causato la morte di due persone. Giovanni e Filippo Colapinto, rispettivamente padre e figlio di 81 e 47 anni, hanno perso la vita ieri sera, lunedì 12 giugno, all’interno di una cisterna di vino presso una cantina locale. È probabile che uno dei due abbia tentato di salvare l’altro, ma entrambi hanno tragicamente perso la vita.

La ricostruzione

Le operazioni di soccorso sono state complesse e i corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava eseguendo operazioni di pulizia all’interno della cisterna, che conteneva ancora vino, quando è caduto all’interno. È ipotizzabile che fosse già stato intossicato dalle esalazioni presenti nell’ambiente. Nel tentativo disperato di salvarlo, anche il padre è precipitato nella cisterna. Entrambi sarebbero deceduti a causa delle esalazioni nocive presenti all’interno del contenitore.

L’incidente è avvenuto nella “Cantina storica del cardinale“, situata in via De Nicola, poco fuori dal centro città. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il pm di turno Lanfranco Marazia della Procura di Bari e il medico legale Francesco Vinci. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.