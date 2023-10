Il video messaggio della premier

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, non ha partecipato di persona alla kermesse di Fratelli d’Italia, al teatro Brancaccio di Roma, in occasione del primo anno di Governo.

Il ministro Guido Crosetto ha annunciato: “Oggi ci accontentiamo che la premier Giorgia Meloni ci saluti da casa, dove deve essere, accanto a sua figlia, dopo il duro viaggio in Egitto e Israele, e oggi per noi è importante far sentire il nostro calore a Giorgia e ascoltare il video che ha voluto mandarci”.

“Anch’io sono un essere umano”

Nel videomessaggio, Giorgia Meloni ha affermato: “Anch’io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i militanti di Fratelli d’Italia“. Il riferimento, seppur non dichiarato, è anche (e soprattutto) a quanto successo dopo i fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia sull’ormai ex compagno Andrea Giambruno.

“Un anno fa questo è stato un giorno storico – ha detto la Meloni – Sono fiera di quello che abbiamo fatto, sono fiera di me stessa perché ho camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi”.

E ancora: “Mi sono chiesta un anno fa perché così tanti si commuovessero” al giuramento del governo e “perché ci sia così tanto affetto e supporto da parte degli italiani: abbiamo portato al governo l’Italia vera, dimenticata e umiliata da anni di governi di sinistra”.

“Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto. Questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza”, rivolgendosi a chi critica l’esecutivo.

Il post su Facebook

Giorgia Meloni ha condiviso anche un post su Facebook: “Un anno fa abbiamo ricevuto l’incarico di guidare l’Italia. Un onore e una responsabilità enorme in un momento storico incerto e complicato. Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un’Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri e che ricoprisse un ruolo da protagonista nel mondo, ed è quello che stiamo facendo. Molti sono stati i traguardi raggiunti, molti altri ne arriveranno. Siamo solo all’inizio, la strada di fronte a noi è ancora lunga e tortuosa, ma continueremo a testa alta a fare quelle scelte coraggiose che per troppo tempo non sono state fatte. Un anno fa abbiamo scritto la storia. Ora stiamo scrivendo il futuro dell’Italia”.