Sui social l’annuncio della fine della relazione

Giorgia Meloni sui social annuncio il suo addio al compagno e giornalista delle reti Mediaset Andrea Giambruno. Una fine annunciata a 48 ore dai fuori onda del giornalista nel corso della trasmissione che conduce su Rete 4, “Diario del giorno”. Ad essere stato colto mentre pronuncia frasi imbarazzanti e ammiccanti ne confronti di una delle giornaliste che lo collaborano in studio.

L’annuncio sui social

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo annuncia su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto – prosegue Meloni -. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. Poi la Meloni fa anche un post scriptum: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Una vendetta?

La Meloni in qualche modo ammette quindi, con la sua ultima frase tutt’altro che sibillina, che dietro a questo polverone ci sarebbe una precisa regia. Una sorta di vendetta da parte di qualcuno mirata a mettere in cattiva luce la premier nella sua vita privata.

I fuori onda pubblicati da “Striscia”

E’ stata “Striscia la notizia” a mettere i fuori onda, dedicando ben due puntate al giornalista ed ora ex compagno della Meloni. E’ stato beccato nello studio dove conduce il suo programma mentre si rivolgeva alla collega, Viviana Guglielmi: “Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima”. A venire fuori altri dialoghi ancor più imbarazzanti: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”. Si sente una voce femminile che gli risponde: “L’hai già fatto”. E lui continua: “Tu sei fidanzata? Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?. Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con …. Però … generalmente va a Madrid a ciu… Ma hai sco…? C’è fi…? Sc…to?”.

Like this: Like Loading...