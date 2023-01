Aggredito anche il cameraman

Ieri sera, giovedì 26 gennaio, Striscia La Notizia ha trasmesso le prime immagini dell’aggressione subita dall’inviata siciliana Stefania Petyx a Campobello di Mazara, ultimo covo di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia catturato a Palermo lo scorso 16 gennaio.

L’inviata del TG satirico di Antonio Ricci, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia e, quindi, un parere sull’arresto, è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un uomo a bordo di uno scooter elettrico che è andato in escandescenza. Aggredito anche il cameraman. Il fatto è avvenuto in via Garibaldi.

Il video è stato pubblicato qui, sul sito di Striscia La Notizia.