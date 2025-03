Edito da BookSprint Edizioni

È in arrivo in tutte le librerie fisiche e digitali “Cronache e click: tecniche di giornalismo digitale”, il nuovo libro firmato da Walter Giannò, edito da BookSprint Edizioni.

Un manuale agile e diretto, pensato per chi vuole orientarsi nel mondo sempre più complesso e mutevole del giornalismo digitale, con consigli pratici, analisi concrete e strumenti utili per affrontare la professione oggi.

Il volume sarà disponibile dal 31 marzo nelle principali librerie e negli store online, sia in versione cartacea che ebook. È già acquistabile sul sito ufficiale della casa editrice (www.booksprintedizioni.it) sia in versione cartacea che digitale.

L’autore, blogger dal 2003 e giornalista dal 2013, mette a disposizione del lettore anni di esperienza tra redazioni, social media e strategie editoriali. Un libro pensato per studenti, professionisti e appassionati dell’informazione online che desiderano comprendere le logiche, le sfide e le opportunità dell’ecosistema digitale.

Sinossi

Cronache e click: tecniche di giornalismo digitale è una guida pratica pensata per giornalisti e content marketer che desiderano migliorare le proprie capacità di scrittura digitale, affrontando le sfide specifiche del giornalismo sul web.

Non si concentra sul “cosa” scrivere, ma sul “come” scriverlo per massimizzare l’efficacia e la visibilità dei contenuti. Tra le tematiche trattate, l’importanza di titoli accattivanti, la strutturazione dei contenuti, l’ottimizzazione SEO, l’utilizzo dei social media, e l’importanza della multimedialità, come immagini e video, per arricchire l’esperienza del lettore. Un punto centrale del libro è l’analisi dei CMS, con particolare attenzione a WordPress, uno degli strumenti più usati nel panorama del giornalismo digitale.

L’autore fornisce anche indicazioni pratiche per la creazione di contenuti adatti ai motori di ricerca e per la gestione delle immagini, trattando pure temi legati alla condivisione sui social media e alla pubblicazione efficace di articoli su piattaforme digitali. Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autore, che condivide le proprie conoscenze dopo vent’anni di lavoro nel campo del giornalismo digitale, offrendo consigli concreti per aiutare i lettori a creare contenuti coinvolgenti e ottimizzati, garantendo loro una maggiore visibilità nell’universo digitale.

L’autore

Walter Giannò nato a Palermo nel 1981, è un esperto di giornalismo digitale e social media marketing. Ha iniziato il suo percorso nel mondo online nel 2003 e, nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli significativi nel panorama dell’informazione digitale siciliano. Oggi è direttore di Capitalist.it, DonnaClick.it e SiciliaFan.it e scrive anche su BlogSicilia.it e InnovationIsland.it. Con una carriera dedicata alla continua evoluzione del giornalismo nell’era digitale, è anche co-founder di SaluteLab.it e founder di Sapereora.it.