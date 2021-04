ANTEPRIMA DEL NUOVO SINGOLO “BUONGIORNO VITA” IN USCITA VENERDÌ 23 APRILE IN RADIO E DIGITALE

Dal Colosseo su LIVENow, a sostegno dei progetti Unicef in Mali

Ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”

Giovedì 22 aprile alle ore 21:00, Ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Buongiorno vita”.

La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave.

Ultimo torna ad esibirsi live, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow il 22 aprile alle ore 21:00.

In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti UNICEF di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, dove l’artista, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Nel 2021, il cantautore continua a sostenere tali iniziative, devolvendo parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dell’evento.

La regia di “Buongiorno vita – L’evento”

sarà affidata agli YouNuts!, il lighting design a Jacopo Ricci, la direzione della fotografia a Leonardo Mirabilia per Maestro Production e il sound engineering a Davide Linzi.

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 37 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. A settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.

I biglietti di “Buongiorno vita – L’evento” sono in vendita sul sito di LIVENow e su TicketOne a partire da oggi, venerdì 2 aprile alle ore 16:00, al prezzo di 10€. Per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dell’evento.

Per qualsiasi informazione e ulteriori dettagli: www.vivoconcerti.com

Si ringraziano, per la concessione, il Parco archeologico del Colosseo e il Ministero della cultura.

L’evento a Sostegno dei progetti UNICEF in MALI

L’evento si svolgerà nel rispetto delle restrizioni previste dalle normative anti-Covid vigenti.